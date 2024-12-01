Сомнолог Бузунов рассказал о частых причинах нарушения режима сна

Врач-сомнолог и Заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с KP.RU рассказал, что мешает здоровому режиму сна и как его не нарушить.

Как отметил специалист, от 20% до 40% россиян сталкиваются с бессонницей. Причин этому может быть много, но к самым распространенным можно отнести три:

Психологический стресс, тревожность, разные расстройства и депрессия;

Физический фактор: хронические боли, гормональные изменения, синдромы апноэ и беспокойных ног;

Нарушения образа жизни. К ним врач относит проблемы с алкоголем, переизбыток кофеина, сидячий образ жизни, в том числе и за компьютером, а также информационная перегрузка.

Сомнолог Роман Бузунов советует стараться вставать и ложиться в одно и тоже время, создавать в комнате атмосферу покоя и устанавливать правильную температуру. Главное, чтобы было +20 градусов, тишина и полный блэкаут.

Во второй половине дня лучше не пить кофе и другие стимуляторы, а также алкогольные напитки. Помочь подготовиться ко сну помогут физические нагрузки в течение дня, но не стоит заниматься спортом вечером, как и употреблять тяжелую пищу.

Специалист также советует завести ряд стабильных привычек. Например, читать на ночь книги, медитировать, делать легкую растяжку, принимать теплый душ. Главное — повторения, по которым организм будет воспринимать спокойную деятельность как сигнал ухода ко сну.

Врач подчеркнул, что перед сном нужно убирать все телефоны, выключать компьютер и телевизор. Свет нарушает выработку гормона мелатонина.

Ранее сомнолог рассказал, какие ключевые правила помогут наладить хороший сон.