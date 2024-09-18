Сомнолог Завалко перечислила правила качественного сна

Как правильно отходить ко сну, высыпаться и быть полным сил по утру в беседе с RuNews24.ru рассказала невролог-сомнолог Ирина Завалко.

По словам специалиста, важно продумать распорядок выходных и будней дней, включая приемы пищи и физические упражнения. Даже если это не будет работать как часы, важно, чтобы происходило в примерно одно и то же время. Это стабилизирует биологические часы и улучшит самочувствие.

Как пояснила врач, организму важно, наступила ли его внутренняя ночь. Об этом тело сигнализирует усталостью и сонливостью. Когда такое происходит, важно отключить яркий свет и отойти ко сну вовремя. По этой же причине лучше не копаться в телефоне и не смотреть телевизор за 1-2 часа до отбоя. Если без смартфона уже не живется, то можно поменять настройки: свет должен быть больше желтым, чем голубым или белым.

Также важно изменить свой ужин. За четыре часа до сна нежелательно употреблять жирное, острое, кофеиновое, сладкое. Ложиться на голодный желудок нельзя: это зачастую приводит к ночным пробуждениям. Можно выбрать легкий и здоровый перекус.

По словам врача, перед сном важно расслабиться, принять душ, помедитировать или заняться спокойным хобби, которое уравновесит эмоции, полученные за день.

«Спальню тоже важно подготовить ко сну: проветрить, установить комфортный температурный режим, подобрать удобные подушку, матрас и постельные принадлежности, чтобы утром вы не чувствовали боли и дискомфорта», — добавила спикер.

Важный психологический момент кроется в том, что кровать нужно использовать только по назначению: для сна, отдыха и интима. Если она применяется как место для работы, то человек будет получать стресс и ассоциировать постель именно с этим.

Если же советы по подготовке к качественному сну не работают, то это повод обратиться к специалистам.

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