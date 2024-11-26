Сомнолог Кудинов перечислил ключевые правила хорошего сна

В Интернете содержится огромный объем рекомендаций для людей, испытывающих трудности с засыпанием: это и соблюдение режима сна, и вечерний душ, и советы не сидеть в гаджетах перед сном, и многое-многое другое. По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, техники быстрого засыпания требуют от человека активной мозговой деятельности и потому скорее мешают засыпанию, чем способствуют ему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что старания быстро уснуть посредством каких-то методик, которые на самом деле засыпанию только мешают, могут привести к тому, что человек подолгу станет лежать в постели в бодрствующем состоянии. В случае регулярности такого действия мозг запомнит, что в кровати спать необязательно. Поэтому если человек не может заснуть в течение 15 минут нужно встать и поделать какие-то спокойные дела.

По мнению медика, также длительное нахождение в постели при бессоннице нередко сопровождается тревожными мыслями о раннем пробуждении и самой неспособности заснуть, что только усугубляет имеющиеся проблемы.

Он подчеркнул, что в целом определенного способа, чтобы при возникновении бессонницы был какой-то способ заснуть наподобие волшебной палочки, не существует. В случае если это хроническая ситуация, то здесь требуется хроническое же изменение поведения для того, чтобы данную ситуацию коренным образом исправить.

Ранее он назвал способы легко просыпаться в зимний сезон по утрам.