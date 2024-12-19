Сомнолог Кудинов пояснил, почему ночной метеоризм – это нормальное явление

Метеоризм – это пикантное явление, с которым сталкиваются многие, однако есть ли смысл ли переживать, если это происходит ночью во время сна, когда мы, казалось бы, не можем уследить за своим организмом. По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, метеоризм во сне вовсе не редкость, а в большинстве случаев нормальная реакция организма. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что именно поэтому специалисты рекомендуют последний прием пищи менее чем за четыре часа до сна, прежде всего свежие овощи. Так, во время сна перистальтика кишечника замедляется, а если пища не успела перевариться, микроорганизмы начинают усиленно ее перерабатывать, тем самым вызывая газообразование. Таким образом, поздний плотный ужин в особенности с бобовыми и капустой является ключевым виновником ночного метеоризма.

По мнению медика, перед сном после ужина лучше прогуляться, чтобы избежать как метеоризма, так и прочих неприятных последствий.

Ранее он перечислил ключевые правила хорошего сна.