Сомнолог назвал главные ошибки молодых мам, мешающие отдыху

С появлением малыша привычный мир переворачивается с ног на голову: все начинает подчиняться его режиму, а материнский сон и отдых отходят на второй план. Постоянная усталость и хронический недосып становятся верными спутниками многих молодых мам, особенно тех, кто воспитывает первого ребенка. В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается 30 ноября, известный сомнолог Роман Бузунов поделился рекомендациями, как сохранить баланс между заботой о малыше и собственным здоровьем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевой совет — спать, когда спит ребенок. Даже короткие периоды отдыха по 15–20 минут в течение дня помогают нервной системе восстанавливаться. Не менее важно не стесняться просить помощи у близких — мужа, бабушек или дедушек. Если есть возможность, можно привлечь няню: это не проявление слабости, а разумная забота о себе и ребенке. Гиперопека и стремление все делать самостоятельно часто приводят к обратному эффекту. Мама, взваливающая на себя все обязанности, быстро истощается физически и эмоционально, и ее усталость неизбежно сказывается на малыше. Ребенку нужна спокойная и отдохнувшая мать, а не измотанный перфекционист.

Медик отметил, что отдельная проблема современности — цифровая гигиена. Когда ребенок засыпает, многие мамы инстинктивно тянутся к смартфону, надеясь таким образом отдохнуть. Однако соцсети и онлайн-контент не снижают стресс, а лишь перегружают нервную систему, мешая заснуть. Врач настоятельно рекомендует заменять скроллинг настоящим отдыхом — коротким сном или расслаблением. На физическое состояние молодой матери также влияет дефицит витаминов и микроэлементов, которые активно расходуются в стрессе. Нехватка витаминов группы B, магния или железа может усиливать усталость и провоцировать нарушения сна. Профилактический прием добавок возможен, но оптимально — сначала сдать анализы и скорректировать баланс под наблюдением врача. Не стоит забывать и о физической активности. Регулярная гимнастика, йога или аэробные упражнения действуют как природное успокоительное и помогают нормализовать сон. Важно, чтобы у мамы была возможность ненадолго оставить ребенка с кем-то из близких и посвятить это время себе.

По его мнению, порочный круг «стресс — недосып — еще больший стресс» разорвать непросто, но возможно. Для этого нужны осознанные усилия: делегирование обязанностей, цифровой детокс, контроль питания и двигательная активность. Иногда полезно обратиться к специалисту — например, тренеру по детскому сну, который научит лучше понимать потребности ребенка и выстраивать гармоничный режим.

Ранее он объяснил, когда проблемы со сном указывают на клиническую бессонницу.