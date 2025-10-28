Врач объяснил, когда проблемы со сном указывают на клиническую бессонницу

Проблемы со сном три раза в неделю и более могут быть первым сигналом развития клинической бессонницы. Такой критерий в беседе с aif.ru назвал президент Российского общества сомнологов врач-сомнолог Роман Бузунов.

Специалист пояснил, что о хронической бессоннице речь идет, когда нарушения сохраняются дольше трех месяцев. Это состояние указывает на серьезные скрытые проблемы в организме.

«Это может быть дефицит железа или магния, апноэ во сне, синдром беспокойных ног, тревога, а чаще всего — депрессия», — отметил Бузунов.

Особую тревогу, по словам врача, вызывает симптом, когда человек начинает легко засыпать, но стабильно просыпается через 3-4 часа и больше не может уснуть. Такой паттерн часто свидетельствует о развитии депрессивного состояния, которое требует профессиональной помощи и не пройдет самостоятельно.

Бузунов дал две ключевые рекомендации при эпизодической бессоннице: не оставаться в кровати без сна дольше 15 минут, чтобы не формировать негативных ассоциаций, и не увлекаться снотворными без рецепта. При регулярных нарушениях сна единственно верным решением он назвал обращение к специалисту для выявления истинной причины.

