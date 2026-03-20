Сомнолог объяснил, почему универсальной нормы сна не существует

Врач-сомнолог Эдуард Якупов, возглавляющий исследовательский проект Sleep Study, заявил в разговоре с « Лентой.ру », что единой нормы сна, одинаково подходящей всем людям, не существует.

По словам специалиста, распространенное представление о восьми часах сна как обязательном стандарте основано на усредненных медицинских данных, однако в реальной жизни потребность в отдыхе у людей заметно различается.

Эксперт отметил, что часть людей чувствует себя полноценно восстановившимися после пяти-шести часов сна, тогда как другим для нормального самочувствия требуется девять часов и более.

Якупов также подчеркнул, что продолжительность сна существенно меняется в зависимости от возраста. У новорожденных детей сон занимает большую часть суток и может достигать 16–18 часов. По мере взросления этот показатель постепенно сокращается.

Для дошкольников физиологической нормой считается около 9–11 часов отдыха, а детям младшего школьного возраста обычно требуется не менее восьми часов сна.

У взрослых, по словам врача, ориентир в восемь часов действительно остается средним физиологическим показателем, однако на практике продолжительность сна определяется генетическими особенностями, образом жизни и индивидуальной работой нервной системы.

Специалист обращает внимание, что главным критерием достаточного сна остается не количество часов само по себе, а ощущение восстановления, стабильная концентрация и нормальное самочувствие в течение дня.

