В России усложнили получение инвалидности

Государственная система здравоохранения и медико-социальной экспертизы (МСЭ) в России создает для пациентов дополнительные преграды при оформлении инвалидности, пишет «Коммерсантъ». Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» не содержит закрытого перечня заболеваний, дающих право на инвалидность. Однако на практике чиновники и врачи руководствуются негласным списком, и, если болезни в нем нет, человек сталкивается с непреодолимыми трудностями.

Яркий пример — дети с тяжелой формой аутизма. Для направления на МСЭ требуются заключения детского невролога и психиатра. В небольших городах таких специалистов просто нет, и родители не могут собрать необходимые документы. Ребенок остается без статуса и положенных мер поддержки.

Другой пример — гнойный гидраденит, хроническое воспалительное заболевание кожи. В приказе Министерства труда РФ и Министерства здравоохранения РФ оно не упоминается. По оценкам, в России около 150 тысяч человек страдают этой болезнью, но инвалидность удалось оформить лишь сотне из них. Врачи на местах не знают, как квалифицировать тяжелые случаи, и отказывают в направлении на комиссию.

Проблема усугубляется неэффективным взаимодействием двух структур: врачебной комиссии и МСЭ. Они работают изолированно, используют разные критерии и «говорят на разных языках». Пациенту приходится по многу раз проходить одни и те же обследования, собирать бесконечные справки.

В европейских странах, например в Германии и Франции, процесс устроен иначе. Пациент или его близкие подают заявление и базовые медицинские справки, а дальше эксперты сами связываются с лечащими врачами, запрашивают недостающую информацию и принимают решение. Такой подход избавляет людей от бесконечной бюрократической волокиты и позволяет сосредоточиться на лечении.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России вырастут пенсии по инвалидности и социальные выплаты.