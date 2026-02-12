Сон на левом боку признан наиболее полезным для здоровья

С точки зрения физиологии, наиболее полезной для сна считается позиция на боку, особенно на левом. Врач-сомнолог Максим Новиков из клиники «Медицина» (им. академика Ройтберга) рассказал « Газете.Ru », что такое положение способствует выравниванию позвоночника, уменьшает нагрузку на сердце и благотворно влияет на пищеварение.

Специалист отметил, что во сне на левом боку желудок и поджелудочная железа располагаются ниже пищевода, что снижает вероятность гастроэзофагеального рефлюкса. Кроме того, активизируется лимфодренаж через грудной проток слева, что поддерживает процесс детоксикации организма.

Неправильная поза сна может вызвать хронические боли в шее и спине, ухудшение дыхания, обострение синдрома обструктивного апноэ сна, повышение внутрибрюшного давления и нарушения кровообращения. Например, сон на животе провоцирует чрезмерное разгибание шейного отдела позвоночника, что нередко сопровождается головными болями и онемением рук.

Различия в полезности поз зависят от пола и возраста. Беременным рекомендуется спать на левом боку для улучшения маточно-плацентарного кровотока. Пожилым людям с артритом или остеохондрозом полезны позы на боку с согнутыми коленями и подушкой между ног. Мужчинам с проблемами простаты также рекомендуют боковое положение, снижающее давление на тазовое дно.

Сон на спине считается полезным при отсутствии проблем с дыханием: он обеспечивает нейтральное положение позвоночника и снижает нагрузку на суставы. Однако при апноэ сна, склонности к храпу, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и в третьем триместре беременности он противопоказан.

Врач подчеркнул, что главное — баланс между комфортом и анатомической целесообразностью. Если человек высыпается, не испытывает боли и дышит свободно, выбранная поза для него оптимальна. При хронических заболеваниях или жалобах на качество сна рекомендуется корректировать положение тела с помощью подушек и ортопедических матрасов.

