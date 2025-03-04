Социолог Жупник пояснила изменения в употреблении энергетиков в России

По словам социолога Олеси Жупник, в нашей стране потребление энергетических напитков среди молодежи участилось за последние десять лет. Об этом сообщает «Крым 24».

Она уточнила, что по сравнению с 2013 годом употребление энергетиков значительно увеличилось. Так, если тогда их употребляли около 17% людей, то в 2023 году доля потребителей выросла на 6%. При этом в 2019-2020 годы производство указанных напитков увеличилась почти вдвое.

По мнению эксперта, мужчины употребляют подобные напитки вдвое чаще женщин. А ключевыми потребителями энергетиков являются подростки и молодежь до 24 лет.

Ранее нарколог Шуров заявил, что энергетики разрушают работу головного мозга у детей.