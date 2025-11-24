Спасение от остеопороза в лесной ягоде? Исследование показывает обнадеживающие результаты

Полифенолы, содержащиеся в ягодах, могут способствовать увеличению плотности и прочности костной ткани. Такой вывод сделала группа итальянских ученых из Университета Милана и Университета Павии, проанализировавшая данные 19 научных работ, включая клинические наблюдения и эксперименты. Результаты метаанализа опубликовали в авторитетном журнале Nutrients.

Согласно обзору, в наблюдательных исследованиях была выявлена прямая связь между регулярным потреблением антоцианов — ключевых пигментов, придающих ягодам их насыщенный цвет, — и более высокой минеральной плотностью костей (МПК).

Небольшие клинические испытания с использованием черники и черной смородины также продемонстрировали позитивную динамику: у участников зафиксировали улучшение состояния костной ткани и благоприятные сдвиги в биохимических маркерах, отвечающих за костный метаболизм. Однако эти результаты не были полностью однородными.

На клеточном и животном уровнях действие ягодных экстрактов оказалось более выраженным. Ученые установили, что они подавляют активность остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань, — и одновременно стимулируют работу остеобластов, отвечающих за костеобразование. Кроме того, полифенолы продемонстрировали способность защищать кости от повреждений, вызванных окислительным стрессом и воспалением.

Несмотря на обнадеживающие данные, авторы исследования призывают к осторожности в интерпретации результатов. Они указывают на ограниченность клинической базы: небольшие выборки и короткая продолжительность испытаний не позволяют сделать окончательные выводы.

На сегодняшний день нет надежных доказательств того, что употребление ягод напрямую снижает риск переломов. Специалисты резюмируют, что ягоды стоит рассматривать как полезный компонент диеты и потенциальное дополнение к стандартной профилактике остеопороза, но ни в коем случае не как самостоятельное лечебное средство.

