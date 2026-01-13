«Бургеры и шаурма вместо каши»: в Махачкале нашли необычную школьную столовую

В одной из школ Махачкалы разгорелся скандал из-за организации питания, передает «МК». В учебном заведении работала необычная точка быстрого питания, которую прозвали «странной столовой».

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что в холле гимназии был организован настоящий «шведский стол» с шаурмой, бургерами и другими блюдами, приготовленными за пределами школьной столовой.

Родители учеников выразили недовольство таким питанием, считая, что в школьных буфетах должны продаваться только выпечка и напитки, приготовленные в самом учебном заведении. По их мнению, фастфуд является нездоровой пищей для детей.

После многочисленных жалоб в школу прибыла инспекция Роспотребнадзора. В ходе проверки специалисты установили, что продукция реализовывалась без необходимых документов и без согласования с администрацией школы. Сотрудники ведомства конфисковали 11 наименований товаров, которые нарушали правила торговли и не рекомендованы для детского питания.

