Специалисты МОНИКИ приняли участие в Европейском конгрессе патологов в Дублине

Мероприятие проходит в Дублине, участие в нем принимают тысячи медицинских специалистов из разных стран. Эксперты обсуждают изменения в науке и медицине, а также знакомятся с новыми технологиями и методами диагностики, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

На конгрессе специалист отделения морфологии МОНИКИ Инесса Тележникова представила постерный доклад об оценке внутрилабораторной воспроизводимости подсчета митозов при раке молочной железы, уточнили в ведомстве. Масштабная работа была проведена на базе двух учреждений — МОНИКИ и МКНЦ имени Логинова. Ее результаты позволят врачам выбирать оптимальный метод лечения для пациентов с таким диагнозом.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев обсудил тему здравоохранения с общественниками Химок.