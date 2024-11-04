Специалисты Роспотребнадзора проконтролируют ситуацию с вирусом Коксаки в образовательных учреждениях

Специалисты Роспотребнадзора проконтролируют исполнение процедуры утренних фильтров в дошкольных и школьных учреждениях на фоне значительных сообщений об обнаружении вируса Коксаки в субъектах страны. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что утренние фильтры подразумевают инспектирование на наличие симптомов указанного заболевания вроде насморка, кашля, повышенной температуры и прочих. Данные являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости. При обнаружении указанных признаков болезни ребенка изолируют от коллектива до выздоровления с целью избегания распространения инфекции.

В ведомстве подчеркнули, что также родители должны обращать внимание на состояние ребенка. Так, при наличии клинических признаков заболевания необходимо срочно обращаться в медучреждение. Кроме того, в качестве мер профилактики рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, пить только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи.

Напомним, что в СМИ распространилась информация о массовом фиксировании жалоб на вирус Коксаки в отечественных образовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что вирус Коксаки добрался до детсадов и школ Московской области.