Якупов пояснил, что, согласно последним исследованиям, у мужчин, которые спят менее семи-восьми часов в сутки и часто просыпаются ночью, наблюдается устойчивое снижение уровня тестостерона — ключевого гормона для мужского здоровья. По его словам, недостаток сна приводит к тому, что уровень тестостерона падает, а концентрация гормона стресса кортизола, напротив, резко возрастает, что и создает почву для развития эректильной дисфункции. Невролог подробно объяснил механизм этого процесса: тестостерон вырабатывается преимущественно в фазу глубокого сна. За ночь здоровый сон должен включать 4-5 циклов, каждый с такой фазой. При хроническом недосыпе эти циклы нарушаются. Ссылаясь на научные данные, Якупов отметил, что даже одна неделя сна менее пяти часов в сутки способна снизить уровень тестостерона на 10-15%. Кроме прямого влияния на гормоны, недосып запускает и другие негативные процессы. Он провоцирует метаболический сбой и набор веса из-за нарушения контроля аппетита и высокого уровня стрессовых гормонов. Ожирение, в свою очередь, дополнительно усугубляет проблемы с потенцией. В итоге, как предупредил врач, мужчина попадает в замкнутый круг, где недосып, стресс и гормональный дисбаланс взаимно усиливают друг друга, что является прямым путем к стойкой эректильной дисфункции.