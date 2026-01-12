Ученые нашли волшебную цифру: сколько градусов в спальне защитят от ночного стресса

Группа ученых из Университета Гриффита (Австралия) провела исследование, направленное на изучение влияния температуры в спальне на уровень стресса у людей пожилого возраста во время сна. Результаты работы опубликованы в научном издании BMC Medicine, сообщает progorodsamara .

В ходе эксперимента, который проводился в летний период, исследователи использовали специальные датчики для постоянного контроля температуры в спальнях участников. Параллельно с помощью фитнес-браслетов осуществлялся мониторинг ключевых физиологических показателей.

Анализ полученных данных показал, что поддержание температуры воздуха в спальне на уровне приблизительно 24°C способствует снижению вероятности возникновения стрессовых реакций организма в период ночного отдыха. По мнению ученых, это связано с процессами терморегуляции: при перегреве организм активирует механизмы охлаждения, такие как усиление притока крови к коже, что препятствует глубокому восстановлению и повышает общий уровень стресса.

Ранее стало известно, что синий свет экранов влияет на сон и концентрацию.