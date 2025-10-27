Спирт убивает сосуды: врачи предупредили об опасности алкоголя раз в неделю

Употребление алкоголя даже раз в неделю приводит к гибели клеток головного мозга, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» врач-судмедэксперт Алексей Решетун.

По его словам, этиловый спирт оказывает прямое цитотоксическое воздействие на клетки головного мозга, вызывая их повреждение и гибель. Особенно сильно алкоголь влияет на мягкие оболочки мозга и приводит к их патологическому уплотнению и помутнению.

«Воздействие на головной мозг является комплексным, причем страдает не только этот важнейший орган, но и весь организм в целом. Из-за этого человек испытывает определенные проблемы с деятельностью головного мозга», — отметил Решетун.

Особенность этого процесса заключается в том, что человек может длительное время не замечать изменений в своем состоянии. Однако постепенно начинают проявляться проблемы с деятельностью головного мозга, которые со временем только усугубляются.

Специалист подчеркнул, что даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя представляет серьезную угрозу для здоровья.

Ранее врач-генетик Анастасия Чеботарева рассказала, передается ли интеллект от родителей ребенку.