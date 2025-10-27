Гены или среда: врач раскрыла главный секрет интеллекта ребенка

Умственные способности ребенка обусловлены генетическими факторами, однако этот процесс устроен значительно сложнее, чем наследование таких простых признаков, как цвет глаз или форма носа. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-генетик Анастасия Чеботарева.

По ее словам, наследование интеллекта представляет собой сложный процесс, в котором задействована комбинация огромного количества различных генов.

«Кроме того, эти генетические особенности еще взаимодействуют с опытом, получаемым в окружающей среде, например, при чтении книг и посещении школы», — отметила Чеботарева.

Современные исследования показывают, что различия в умственных способностях между людьми определяются именно взаимодействием генетической составляющей и факторов внешней среды. Специалисты выделяют три основных вида интеллекта — вербальный, общий и невербальный.

Как отметила эксперт, наиболее зависимым от генетики является вербальный интеллект, который отвечает за способность к анализу и обработке словесной информации. Предсказать его развитие на основе генетических данных проще, чем спрогнозировать уровень общего или невербального интеллекта.

При этом внешняя среда и приобретаемый жизненный опыт продолжают играть важнейшую роль в формировании интеллекта. Гены постоянно коррелируют и вступают во взаимодействие с этими внешними факторами, что в конечном итоге и определяет умственное развитие человека.

