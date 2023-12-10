«Список довольно широк»: выяснилось, какие болезни провоцируют стресс и вредные привычки

Врачи часто напоминают об опасности вредных привычек, неправильного питания, нездорового сна и стрессов. Эти предупреждения мы слышим постоянно, из-за чего перестаем прислушиваться к ним. Но иногда от тяжелых болезней спасают самые простые правила, которых мы не придерживаемся.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, каких заболеваний можно избежать, изменив образ жизни.

«Список распространенных болезней, вызванных вредными привычками, довольно широк. К ним относятся гипертония, сахарный диабет, рак, ожирение, инсульт, заболевания сердца и сосудов, а также остеопороз», — пояснила Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, здоровый образ жизни снижает вероятность этих болезней. Но часто они становятся следствиями разных проблем организма, в частности, наследственных.

«Многие болезни провоцируются стрессом. Хронический стресс приводит к тревоге, депрессии, нарушениям сна и пищеварения, мышечному напряжению и болям. Нередко из-за него даже повышается кровяное давление, а это грозит болезнями сердца», — предупредила Беляева.

Она отметила, что избежать многих болезней можно наблюдая за своим состоянием. Советы отказаться от курения, алкоголя, жирной пищи и сверхурочной работы могут показаться банальными, но в большинстве случаев люди даже не пытаются им следовать.

«Но одного здорового образа жизни, конечно, недостаточно. Регулярно консультируйтесь с врачом, следите за своим здоровьем и обращайтесь к специалистам при первых беспокоящих симптомах», — подытожила собеседница.

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