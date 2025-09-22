Способность стоять на одной ноге связали с продолжительностью жизни человека

Чем дольше человек в состоянии простоять на одной ноге, тем большим здоровьем он обладает и тем дольше он может прожить. Так считает Селина Лим, глава отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании. Ее точку зрения привело издание Metro.

По мнению эксперта, общее состояние здоровья человека можно проверить всего за минуту. Ему просто надо поднять одну ногу, поставив руки на пояс. Чем дольше сможет пациент простоять на одной ноге, тем более здоровым он является. Люди в возрасте от 18 до 39 лет должны быть в состоянии так простоять не менее 43 секунд. С возрастом этот интервал времени уменьшается. Пожилые люди не могут долго выстоять в такой стойке.

Специалист указала, что малое время, которое человек способен простоять на одной ноге, говорит о потере им координации. Это может быть чревато частыми падениями, утерей самостоятельности и даже повышенным уровнем смертности. Даже 70-летний человек должен быть в состоянии выстоять так не менее 18 секунд. Если это время меньше положенного, то человеку имеет смысл прибегнуть к регулярным тренировкам, большей подвижности и физической активности.

