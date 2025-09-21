Невредный картофель: россиянам раскрыли формулу полезного употребления

Эксперты Роспотребнадзора выпустили для жителей Тульской области, исторического центра картофелеводства, подробные рекомендации по выбору, хранению и употреблению главного русского корнеплода. Специалисты также напомнили про пользу овоща, пишут Тульские известия.

Привычный картофель — это не просто сытный гарнир, а мощный природный концентрат полезных веществ, который напрямую влияет на работу мозга и крепость костей. В клубнях содержится уникальный для растительной пищи набор: полноценные белки, включающие 14 незаменимых аминокислот, и целый спектр витаминов — группа В, D, E, H, K. Минеральный состав впечатляет: калий для сердца, железо для крови, кальций и фосфор для скелета, а также магний и цинк для метаболизма.

Как напомнили в ведомстве, особую ценность картофель представляет для нервной системы и когнитивных функций. Комплекс витаминов группы В стимулирует выработку «гормонов счастья» — серотонина и дофамина, а комбинация калия и натуральной глюкозы работает как топливо для мозга, улучшая концентрацию и укрепляя память.

Специалисты советуют останавливаться на средних по размеру экземплярах с плотной, неповрежденной кожурой, без зелени и ростков. Оптимальным выбором считаются сорта с желтой мякотью — они часто богаче каротиноидами.

Главный враг картофеля — свет и тепло. Идеальное место для хранения — темное и прохладное помещение с температурой 2–4 °C, например, погреб или утепленный балкон. Важно использовать дышащую тару: деревянные ящики или мешки из натуральной мешковины. Категорически нельзя хранить клубни в герметичных полиэтиленовых пакетах. Важно и правильное «соседство»: картофель нужно держать подальше от яблок, лука и бананов. Эти фрукты выделяют газ этилен, который ускоряет порчу и прорастание клубней.

Способ приготовления напрямую определяет пищевую ценность блюда. Наиболее полезными методами признаны варка в мундире, приготовление на пару и запекание в кожуре. Это позволяет сохранить максимальное количество витаминов и минералов.

Для людей с сахарным диабетом картофель требует осмотрительности из-за высокого гликемического индекса. Им рекомендованы небольшие порции (150–200 г) отварного картофеля, желательно сортов с пониженным содержанием крахмала, таких как Ред Скарлетт, Санте, Импала или Каратоп. Здоровому же человеку диетологи советуют употреблять 200–300 граммов картофеля в день, что составляет не более десятой части от всего суточного рациона.

Ранее сообщалось, что нутрициолог рассказала, как похудеть осенью.