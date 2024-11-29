В Центе Гамалеи началась разработка вакцины от ВИЧ

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России в настоящее время активно занимается созданием технологии, что в обозримой перспективе позволит создавать антитела против ВИЧ-инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу центра Александра Гинцбурга.

Стоит отметить, что через несколько дней, 1 декабря, во всем мире будет отмечаться день борьбы со СПИДом.

Как поведал Ганцбург, в Центре Гамалеи уже есть серьезные фундаментальные сдвиги в деле разработки ВИЧ-вакцины.

«Мы начали разрабатывать технологию, которая позволяет создавать антитела широкой специфичности. В первую очередь для РНК-содержащих быстроменяющихся вирусов — это вирус гриппа, ковид и ВИЧ в том числе. Такой технологией мы начали заниматься, и кое-какие очень серьезные, с моей точки зрения, фундаментальные сдвиги в этом направлении имеем», — сказал Гинцбург.

Отмечается, в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи специалисты уже научились создавать антигены, помогающие иммунной системе справляться с вирусом. И при попадании в организм возможного носителя смогут вырабатывать антитела к возбудителям инфекции.

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