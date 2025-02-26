Стала известна серьезная опасность пакетированного чая

По словам нутрициолога Натальи Фарисеевой, в пакетированный чай добавляются ароматизаторы, которые получены химическим методом, что может приводить в итоге к росту раковых клеток, изменению метаболизма и прочим нарушениям. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что химические вещества накапливаются в организме постепенно и не сразу дают о себе знать, однако разрушают организм изнутри.

По мнению эксперта, при этом ряд недобросовестных производителей применяют вместо чая чайную пыль, то есть отходы чайного производства, в связи с чем в некоторых чайных пакетиках можно найти траву и даже опилки. Чай в целом имеет способность накапливать в листьях фториды, и чем старше лист, тем фторидов становится больше, что приводит к разрастанию костной ткани и разным заболевания костной системы.

Ранее нутрициолог Писарева назвала причины необходимости полного отказа от чая в пакетиках.