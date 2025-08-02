Стала известна выгода России от медицинского туризма

Академик РАН Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik заявил о значительных преимуществах для России от развития медицинского туризма, подчеркнув его растущую роль в экономике здравоохранения.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, приток иностранных пациентов — это не благотворительность, а важный источник прямых финансовых поступлений. Это дает толчок к развитию здравоохранения. Это реальные финансы, которые поступают. Он категорически отверг миф о том, что лечение иностранцев происходит в ущерб россиянам.

Онищенко добавил, что активный медицинский туризм стимулирует модернизацию клиник, повышает квалификацию врачей и создает дополнительные доходы для отрасли, что косвенно улучшает инфраструктуру для всех пациентов.

По его мнению, привлечение зарубежных пациентов формирует устойчивую экономическую модель, где коммерческие услуги иностранцам напрямую способствуют развитию национальной системы здравоохранения без сокращения ресурсов для граждан РФ.

Ранее он оценил риск возникновения новой пандемии.