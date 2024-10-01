Врач-терапевт Водовозов рассказал про пользу трех чашек кофе в день

1 октября в Международный день кофе KP.RU собрала самые интересные факты о бодрящем напитке, древнем и обсуждаемом. К собранию научных фактов присоединился врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов.

Хороший кофе действительно обладает способностью подарить энергию и концентрацию за счет веществ, тормозящих нейронные процессы. Это способствует высвобождению гормонов дофамина и норадреналина.

Кроме того, с научной и медицинской точки зрения, кофе может помочь при некоторых хронических заболеваниях. Например, напиток полезен для сердечно-сосудистой системы, но лишь в умеренных количествах. Риски подобных проблем со здоровьем снижаются, если человек регулярно пьет кофе.

Также ароматный напиток провоцирует организм активнее перерабатывать глюкозу, следовательно, снижает риск развития диабета второго типа. Последние исследования также указывают на то, кофе влияет на вероятность развития рака, депрессии, проблем с печенью. Много долгожителей оказалось именно среди кофеманов.

При этом польза будет, в среднем, от «дозы» на 100 мг кофеина в день. В ходе выборки 200 тысяч людей ученые узнали, что золотая середина — 250 мг кофеина или три чашки в день.

«Во-первых, кофе — это вкусно. Во-вторых, скорее всего, не вредно. В-третьих, может даже полезно, если мы не уходим за 250-300 мг кофеина в сутки», —

Однако специалисты не рекомендуют мешать кофе с сахаром, сливками или молоком. В этом случае убивается основная польза, а напиток становится более тяжелым для организма. Минусы у этого бодрящего зелья также есть: часто оно вызывает нарушения сна и перевозбуждение. Многое зависит от индивидуальных показателей здоровья и переносимости. Существуют люди, невосприимчивые к напитку.

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