Стали известны наиболее опасные последствия ожирения

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Данное заболевание уже давно приобрело характер пандемии во многих государствах. Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, чем опасно ожирение и какие страшные последствия оно может вызвать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, прежде всего ожирение нарушает обмен веществ, приводит к развитию патологий сердечно-сосудистой системы и атеросклеротических нарушений, проблем с центральной нервной системой, вызывает и нарушение углеводного обмена, приводит к развитию инсулинорезистентности, при которой снижается функционал внутренних органов: в частности, печень перестает выводить токсины из организма.

Медик добавила, что также при длительном ожирении повышается риск развития сахарного диабета, что является наиболее грозным состоянием, которое в исходе ожирения может развиться у человека.

По ее мнению, важно проводить чекап и следить за состоянием поджелудочной железы, быстро реагируя на изменения, а также сильных изменений в питании и образе жизни.

Ранее подмосковные врачи объяснили, чем опасно ожирение у детей.