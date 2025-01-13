Стали известны основные направления программы бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

В России утвердили программу бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы. Об ее основных направлениях рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи направлена на обеспечение ее доступности. Мы сохранили в ней новеллы прошлого года, которые доказали свою эффективность», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что в первую очередь в России продолжат проводить бесплатные диспансеризации. Основные изменения коснутся порядка оказания всей необходимой медпомощи жителям отдаленных населенных пунктов, а также повышения эффективности лечения онкобольных с помощью дополнительных исследований.

Кроме этого, в этом году появится новое направление — помощь демобилизованным участникам СВО. Они будут получать медпомощь без очереди, а также войдут в приоритетный список при распределении в санатории для прохождения реабилитации, подчеркнул глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития.