Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития

Правительство России завершило разработку единого плана, направленного на реализацию национальных целей развития до 2030 года с перспективой до 2036 года. Документ был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным, о чем сообщили в телеграм-канале Кабинета министров РФ.

Этот план станет ключевым руководством для работы правительства, министерств, ведомств, региональных властей, институтов развития и государственных компаний в выполнении задач, обозначенных президентом Владимиром Путиным.

Единый план устанавливает стратегические приоритеты для достижения национальных целей и соответствующих показателей на ближайшие 12 лет.

Документ имеет межведомственный и межотраслевой характер. Он объединяет майский указ президента о национальных целях, 19 национальных проектов, разработанных правительством, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, а также дорожные карты.

Кроме того, план предусматривает вовлечение в процесс достижения целей институтов развития, государственных корпораций и компаний, уточнили в Кабмине.

Ранее сообщалось, что, по данным ВЦИОМ, 18% граждан России назвали Мишустина политиком 2024 года, что позволило ему занять второе место в рейтинге, уступив лишь Владимиру Путину.