Стали известны полезные свойства жимолости

Среди летних ягод жимолость часто остается в тени более популярных собратьев. Однако, как утверждает диетолог Ольга Панова, эта скромная ягода заслуживает особого внимания благодаря своему уникальному составу и полезным свойствам. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, в жимолости содержится много витамина С, а также ягода содержит полезные для здоровья сердца калий и магний, железо, клетчатку, антоцианы и флавоноиды.

Эксперт подчеркнула, что при этом жимолость имеет достаточно низкую калорийность, обладает мягким сосудорасширяющим эффектом и подходит для диетического питания.

По его мнению, жимолость — настоящий клад северной природы с минимумом противопоказаний. Рекомендуется обязательно включать эту ягоду в летний рацион, особенно людям с гипертонией, диабетом и тем, кто следит за своим здоровьем. Единственные ограничения — индивидуальная непереносимость и повышенная кислотность желудка. Жимолость, первая ягода северного лета, — идеальный вариант для тех, кто хочет получить максимум пользы от природы без лишних калорий и с минимальными ограничениями.

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