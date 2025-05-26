Стали известны последствия запрета на продажу противозачаточных средств

По словам юриста Александра Хаминского, инициатива по запрету на продажу оральных контрацептивов без рецепта врача спровоцирует увеличение числа контрафактных средств и в целом создаст условия для роста нелегального оборота контрацептивов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что также аналогичные идеи противоречат Конституции РФ, поскольку женщины имеют право самостоятельно принимать решения о своей личной жизни.

По мнению эксперта, контроль за безопасностью препаратов должен осуществляться на этапе регистрации, а не через усложнение доступа к уже одобренным лекарственным средствам. Помимо этого, если женщина уже консультировалась с врачом и длительное время принимает конкретный препарат, повторные визиты становятся бюрократической формальностью.

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