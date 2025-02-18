Стали известны симптомы и меры профилактики холодовой крапивницы

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, аллергия на холод или так называемая холодовая крапивница весьма редко бывает отдельным заболеванием, наиболее часто это симптом на какие-либо иные патологии внутренних органов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что по классификации холодовую крапивницу относят к псевдоаллергическим реакциям, то есть идет накопление в коже каких-либо неполезных веществ, вызывающих выброс гистамина из клеток подкожной клетчатки и, следовательно, появление сыпи и отека кожи.

По мнению медика, холодовую крапивницу можно профилактировать. Так, необходимо избегать контакта с холодными поверхностями и с холодным воздухом, то есть одеваться по погоде, также можно принимать антигистаминные препараты, однако те только снимают симптомы. В случае если человека беспокоит холодовая крапивница, его необходимо тщательно обследовать.

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