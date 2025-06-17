Стало известно, чем опасен неправильный прием обезболивающих

Заслуженная артистка РФ Наталия Потапова умерла в начале месяца от желудочного кровотечения. Оно могло открыться на фоне длительного приема обезболивающих препаратов. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, чем чреват длительный прием препаратов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, имеются разные группы обезболивающих средств. Ряд из них действительно могут вызывать желудочное кровотечение, среди которых стероидные противовоспалительные препараты, поскольку способны повышать кислотность желудка, вызывать эрозию и образование возникновению язвы.

Медик подчеркнула, что при этом подобные последствия можно заработать только в случае нарушений правил приема лекарства. Так, его нельзя принимать на голодный желудок, а следует пить только во время или после еды и только по рекомендации врача. Помимо этого, нельзя принимать обезболивающие слишком долго, поскольку это тоже предполагает риски для здоровья человека.

По ее мнению, прием любых лекарственных препаратов возможен только под присмотром врача, что позволит избежать негативных последствий.

Ранее теледоктор Мясников назвал последствия отказа от продажи парацетамола и ибупрофена.