Стало известно число ВИЧ-инфицированных жителей РФ

По словам академика РАН Вадима Покровского, на сегодняшний день в нашей стране насчитывается более миллиона человек, имеющих ВИЧ-инфекцию, которая была подтверждена с помощью лабораторного анализа. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он добавил, что в течение 37 лет с момента первого обнаружения подобного случая в России ВИЧ-инфицированных насчитывается около двух миллионов человек. Почти 500 тыс. инфицированных считаются умершими.

По мнению ученого, самое большое число новых случаев инфицирования было выявлено в 2016 году, в течение которого списки пополнили около ста тысяч новых пациентов. После чего наблюдался спад, продолжавшийся до начала пандемии коронавируса.

Он уточнил, что в настоящее время выявляется почти 60 тыс. новых инфицированных.

Ранее сообщалось, что в центре Гамалеи началась разработка вакцины от ВИЧ.