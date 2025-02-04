Стало известно число заболевших гриппом и ОРВИ в Рязанской области

За прошедшую неделю в Рязанской области было зарегистрировано примерно 5,8 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом, что выше, чем неделей ранее почти на 13%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.