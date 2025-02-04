Стало известно число заболевших гриппом и ОРВИ в Рязанской области
В Рязанской области около 5,8 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю
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За прошедшую неделю в Рязанской области было зарегистрировано примерно 5,8 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом, что выше, чем неделей ранее почти на 13%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Уточняется, что в большей степени выявлен грипп и заболевания, вызванные вирусами негриппозной этиологии. При этом заболеваемость коронавирусом за неделю сократилась почти на 32% — COVID-19 выявлен примерно у 30 человек.
Ранее россиян предупредили об агрессивном для легких штамме гриппа.