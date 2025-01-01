Россиян предупредили об агрессивном для легких штамме гриппа

Рост ОРВИ в России сезонный, отметили в Роспотребнадзоре. Вместе с этим граждан призвали к осторожности из-за доминирующего вируса гриппа А(H1N1) 2009: он наиболее часто приводит к осложнениям и тяжелым последствиям для здоровья.

Доминирующий штамм гриппа приводит к тяжелому течению заболевания, особенно часто ударяет по состоянию легких. По этой причине болеющие А(H1N1) сталкиваются с надрывным кашлем и пневмонией.

Специалисты советуют гражданам соблюдать базовую гигиену и поддерживать свой иммунитет. Напомнили, что самым лучшим способом защиты будет вакцинация. Также следует избегать мест с массовыми скоплениями людей, регулярно мыть руки, использовать маски и проветривать помещения.

Ранее сообщалось, что вирусолог объяснила, как легкая форма COVID-19 может приводить к отдаленным осложнениям.