Стало известно, как противоскользящие реагенты с улиц попадают в квартиры
Фармацевт Золотарева: до 60% реагентов попадают в дома с подошвами уличной обуви
Фото: [Снегопад в Москве/Медиасток.рф]
С наступлением зимы в квартирах россиян появляется незваный гость — противогололедные реагенты, которые люди невольно приносят с улицы. В комментарии «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева отметила, что химические вещества попадают в жилые помещения разными путями и могут влиять на самочувствие.
Основными переносчиками реагентов являются подошвы уличной обуви, на которые, по оценкам эксперта, приходится до 60% всех зимних загрязнений в доме. Частицы также проникают в квартиру на одежде, шерсти домашних животных и даже на колесах детских колясок.
«В тепле квартиры снег тает, а образующийся раствор высыхает, превращаясь в мелкую пыль. Эта пыль поднимается в воздух и может проникать в дыхательные пути, вызывая раздражение слизистых оболочек, кашель и трудности с дыханием», — отметила Золотарева.
Дополнительными каналами проникновения служат открытые окна и системы приточной вентиляции без фильтров, добавила фармацевт.
Для эффективной защиты жилого пространства специалист советуют в первую очередь организовать на входе так называемую «грязную зону». Ее основу должна составлять решетчатая подставка для обуви, под которую нужно постелить влаговпитывающий коврик. Обувь необходимо регулярно очищать щеткой и специальными средствами, чтобы удалить остатки смеси еще в прихожей.
Не менее важна и правильная уборка: в зимний период влажную уборку в квартире следует проводить не менее трех раз в неделю, используя нейтральные моющие средства.
Для борьбы с пылью лучше всего подходит пылесос с аквафильтром или высокоэффективным HEPA-фильтром, который предотвращает повторный выброс мелких частиц в воздух. Также важно регулярно чистить ковры, мягкую мебель и другой текстиль.
Ранее жителей Подмосковья призвали не лизать сосульки и не ловить языком снег.