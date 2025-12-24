Стало известно, какие новые услуги теперь можно получить по ОМС

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) продолжает развиваться, предлагая пациентам новые и современные форматы получения помощи, пишет «Российская газета». Ряд важных изменений уже вступили в законную силу.

Одним из ключевых новшеств стало внедрение дистанционного контроля за пациентами с хроническими заболеваниями.

Так, люди с гипертонией и диабетом теперь могут бесплатно получить тонометры и глюкометры, которые автоматически передают показания лечащему врачу. На основе этих данных специалист дистанционно корректирует терапию и при необходимости вызывает пациента на очный прием.

В рамках борьбы с диабетом в программу диспансеризации включили важный анализ на гликированный гемоглобин. Дети с диабетом первого типа обеспечиваются датчиками для непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновыми помпами. Аналогичные системы мониторинга положены и беременным женщинам с этим диагнозом.

Для будущих мам появилась возможность пройти новый неинвазивный пренатальный тест по полису ОМС, который позволяет проверить здоровье плода. Также расширен неонатальный скрининг, направленный на раннее выявление у новорожденных редких наследственных заболеваний.

Уточнена программа помощи для людей с ограниченными возможностями. Теперь она включает наблюдение на дому, а для маломобильных пациентов предусмотрена возможность прохождения углубленной диспансеризации в условиях стационара.

С 2026 года в систему ОМС официально войдут телемедицинские консультации. Пациенты получат право на онлайн-встречи с врачами по видеосвязи, что сделает получение квалифицированного мнения более доступным и оперативным.

Отдельный комплекс мер поддержки предусмотрен для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Им медицинская помощь оказывается во внеочередном порядке.

За бывшими военнослужащими закреплено преимущественное право на размещение в одно- и двухместных палатах при госпитализации. Также государство гарантирует им и их близким бесплатную психологическую помощь.

Ранее эксперты предупредили о рисках платных страховок для безработных граждан.