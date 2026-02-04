Стало известно, какие продукты заставляют кожу стареть быстрее

Составлен список продуктов, регулярное употребление которых может негативно сказываться на состоянии кожи и провоцировать ранее появление признаков старения. В перечень вошли привычные для многих позиции.

В интервью «Ленте.ру» врач-терапевт Оксана Хамицева отметила, что вредными для молодости кожи являются продукты с высоким содержанием сахара. По ее словам, сахар запускает в организме процесс гликирования, при котором молекулы глюкозы связываются с белками. Это повреждает волокна коллагена и эластина, отвечающие за упругость и гладкость кожи, и ухудшает ее способность к восстановлению.

Отдельную угрозу представляют трансжиры, которые часто содержатся в майонезе, маргарине, готовых соусах, фастфуде и кондитерских изделиях. Эти жиры способствуют повышению уровня холестерина, спазмируют мелкие сосуды и нарушают нормальное питание кожных покровов.

Полуфабрикаты и переработанное мясо также попали в черный список. Помимо скрытого сахара, они часто содержат различные пищевые добавки, которые могут повреждать сосуды и межклеточные структуры кожи.

Хаминцева отметила, что даже такой популярный напиток, как кофе, может навредить, если употреблять его в больших количествах. Несколько чашек заварного кофе в день считаются допустимыми, однако избыток кофеина приводит к обезвоживанию организма. В результате кожа становится сухой, а коллаген — более хрупким, что ведет к образованию морщин.

Для сохранения молодости кожи специалист советует не только ограничивать вредные продукты, но и добавлять в рацион полезные. Например, такой фрукт, как киви, рекомендуется есть вместе с кожурой — это позволяет получить максимальное количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, полезных для всего организма и, в частности, для здоровья кожи.

