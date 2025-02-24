Стало известно, кому нельзя есть ананасы

Ананас — источник большого количества витаминов, однако некоторым людям его есть не рекомендуется, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Так, этот фрукт не стоит употреблять людям с гастритом, повышенной кислотностью и склонностью к аллергиям, пояснила эксперт. Это связано с тем, что в ананасе высокое содержание фруктовых кислот, добавила она.

При употреблении ананаса желательно не превышать рекомендованную норму, так как он может спровоцировать раздражение слизистой ротовой полости.

Также ананас не стоит давать детям до трех лет, заключила собеседница издания.

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