Жителям Подмосковья рассказали, как алкоголь влияет на сердце

«Ткани сердца становятся дряблыми, в них накапливается жир, а это мешает нормальной работе. Все это приводит к увеличению сердца, оно становится большим, но при этом слабым — медики называют его «бычье» сердце. При этом, несмотря на такое необычное название, оно ничего общего не имеет с особенностями сердца животного, просто оно приобретает особую форму, напоминающую сердце быка», — добавил врач.