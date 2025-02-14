Жителям Подмосковья рассказали, как алкоголь влияет на сердце
Врач Холдин: алкоголь может вызвать тромбозы и сердечно-сосудистые катастрофы
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Алкоголь негативно влияет на сердце и может сгущать кровь, что грозит развитием тромбоза и сердечно-сосудистых катастроф. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Ткани сердца становятся дряблыми, в них накапливается жир, а это мешает нормальной работе. Все это приводит к увеличению сердца, оно становится большим, но при этом слабым — медики называют его «бычье» сердце. При этом, несмотря на такое необычное название, оно ничего общего не имеет с особенностями сердца животного, просто оно приобретает особую форму, напоминающую сердце быка», — добавил врач.
По его словам, при регулярном потреблении алкогольных напитков люди сталкиваются с одышкой, болями в области сердца, аритмией, а также повышением артериального давления. Чтобы сохранить здоровье сердца, специалист советует больше гулять, избавиться от стресса и наладить сон. Кроме того, важно правильно питаться и не забывать про физическую активность, а также отказаться от курения и алкоголя.
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