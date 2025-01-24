Опасен для детей и пенсионеров: как распознать метапневмовирус

За последние дни сразу в нескольких регионах России — в Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе — зарегистрировали пациентов, заболевших метапневмовирусом. Единичные случаи метапневмовирусной инфекции ежегодно выявляют в Московской области. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Метапневмовирус вызывает респираторное заболевание — метапневмовирусную инфекцию. Впервые вирус был выведен в Голландии в 2001 году, рассказал Осипов. Обычно инфекция циркулирует в осеннее-зимний период.

«Чаще всего вирус поражает детей раннего возраста и лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями», — отметил врач.

Среди основных симптомов болезни Осипов перечислил заложенность носа, боль в горле, кашель и изменение голоса. Кроме того, у пациентов с метапневмовирусом возможно повышение температуры и слабость.

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