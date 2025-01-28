Стало известно, почему человеку очень некомфортно засыпать без одеяла

Ряду людей бывает так трудно заснуть без одеяла, даже когда температура за окном выше +25 °С. Согласно результатам исследования ученых Калифорнийского университета, давление, создаваемое одеялами, может способствовать ослаблению хронической боли и улучшению качества сна. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что также другие исследования подтвердили, что одеяла и обычные покрывала для сна могут уменьшать уровень тревожности и депрессии у взрослых, даря ощущение умиротворения и расслабленности.

Отмечается, что в целом ощущение укрытия стимулирует парасимпатическую нервную систему, тем самым способствуя релаксации и уменьшая уровень настороженности нашего организма.

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