Терапевт Кондрахин назвал способы легче просыпаться в зимний сезон

По его словам, за пробуждение отвечает вещество кортизол, за сон — мелатонин, секреция которого повышается вскоре после наступления темного времени суток, выработка кортизола — при дневном свете. Тем не менее при использовании света человек может сдвигать свои циркадные часы.

Медик пояснил, что в зимний сезон в связи с темнотой на улице люди хорошо засыпают и крепко спят, однако встают тяжело в связи с тем, что на улице светает довольно поздно. Таким образом, для того чтобы легче просыпаться, с целью выработки кортизола по утрам следует включить свет, допускается также использование вспомогательных гаджетов вроде света будильника, умного дома с включением подсветки и телевизора.

По его мнению, также не стоит сидеть в телефоне перед сном, а также отоспаться впрок в январские каникулы.

Ранее сомнолог Кудинов перечислил ключевые правила хорошего сна.