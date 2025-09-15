Стало известно, почему после тренировки может болеть голова

Головная боль после физической нагрузки — это не просто досадная помеха, а сигнал о нарушении кровообращения. Как пояснил реабилитолог Владимир Бондаренко, такая проблема часто возникает из-за неправильного положения шеи и перенапряжения воротниковой зоны во время тренировок. Спазмированные мышцы пережимают сосуды, ухудшая кровоток и вызывая характерную боль. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ключевое значение имеет техника выполнения упражнений. Специалист рекомендует следить за нейтральным положением шеи — избегать запрокидывания головы или излишнего опускания подбородка. Не менее важна стабилизация лопаток: их слаженная работа снижает нагрузку на грудной отдел, который напрямую влияет на состояние шеи. Для расслабления мышц грудной клетки эффективен миофасциальный релиз с использованием роликов или мячей.

Медик добавил, что особое внимание стоит уделить шейному отделу. Статические упражнения, такие как давление затылком на сложенные за головой ладони или боковое сопротивление рукой, помогают укрепить мышцы без риска травм. Также полезно прокатывать подзатылочную зону роликом — это снимает спазмы и восстанавливает нормальный кровоток.

По его мнению, предотвращение головной боли после тренировки — это комплексный подход. Правильная техника, работа с лопатками, регулярный самомассаж и статические упражнения для шеи позволяют избежать болезненных ощущений. Осознанный контроль над телом во время нагрузок не только улучшает самочувствие, но и повышает эффективность тренировок.

