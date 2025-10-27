Стало известно, сколько ВИЧ-инфицированных женщин родили детей в Нижегородской области в этом году

В Нижегородской области за десять месяцев текущего года зафиксировано 165 случаев рождения детей от ВИЧ-позитивных матерей. Эта статистика отражает как масштаб распространения инфекции, так и эффективность принимаемых медицинскими учреждениями мер по предотвращению вертикального пути передачи вируса. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Ключевым элементом системы профилактики стало обеспечение химиопрофилактики как роженицам, так и всем новорожденным. Подавляющее большинство женщин получили необходимую антиретровирусную терапию непосредственно в родильном отделении, что значительно снижает риск инфицирования ребенка. Ярким примером стали четыре двойни, благополучно появившиеся на свет у ВИЧ-положительных матерей в регионе с начала года.

Последствием такого комплексного подхода является существенное повышение шансов на рождение здорового поколения даже в условиях серьезного диагноза матери. Своевременное медицинское вмешательство разрывает цепочку передачи вируса, давая детям возможность для полноценного развития.

Таким образом, итогом последовательной работы нижегородской системы здравоохранения становится трансформация ВИЧ-инфекции из абсолютного противопоказания к материнству в управляемое состояние. Современные протоколы лечения и профилактики демонстрируют высокую эффективность, позволяя женщинам с положительным статусом безопасно реализовать свое право на материнство, а обществу — получить здоровых новых членов.

Ранее сообщалось, что почти 260 здоровых детей родились в Подмосковье у пациенток с ВИЧ.