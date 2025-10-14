Почти 260 здоровых детей родились в Подмосковье у пациенток с ВИЧ

С начала 2025 года в Подмосковье у матерей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) родились 257 здоровых детей, это возможно, если придерживаться рекомендаций врачей и принимать антиретровирусную терапию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современные стандарты оказания медицинской помощи позволяют женщинам с ВИЧ-положительным статусом родить здорового ребенка. Если следовать рекомендациям врачей Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, риск передачи болезни стремится к нулю», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, такое лечение доступно пациентам бесплатно. В ведомстве посоветовали будущим родителям заблаговременно проходить обследование на ВИЧ. Для обследования можно обратиться в поликлинику по месту жительства, кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Узнать подробнее об этом можно здесь.

