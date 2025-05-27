Стало известно, стоит ли менять зубную щетку после перенесенной болезни

После выздоровления от вирусных заболеваний некоторые люди задаются вопросом, что делать с зубной щеткой, которой они пользовались во время болезни. По словам врача-гигиениста Инны Гришиной, после перенесенного заболевания следует обязательно менять зубную щетку с целью исключить повторное заражение, а также сократить риск распространения инфекции в домашней среде. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что это легкая, однако весьма эффективная мера, способствующая быстрому восстановлению организма и укреплению иммунной системы.

По мнению медика, также не следует хранить несколько щеток вместе или в герметичных контейнерах, поскольку это способствует развитию бактерий и плесени. Чтобы щетка оставалась безопасной и предотвращала риск рецидива заболевания, необходимо после каждого использования тщательно промывать ее проточной водой с целью убрать осевшие микробы и остатки слюны, поскольку регулярное промывание помогает сократить концентрацию вирусов и бактерий на поверхности щетки.

Ранее стоматолог Галимова пояснила опасность агрессивной чистки зубов.