Стоматолог Галимова пояснила опасность агрессивной чистки зубов

По словам врача-стоматолога Бэллы Галимовой, мужчины усерднее женщин чистят зубы, из-за чего их щетки могут изнашиваться быстрее, тем не менее подобный стиль очищения полости рта может привести к проблемам. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что прежде всего такая чистка зубов может привести к эрозии эмали, являющейся защитным слоем зубов, что в итоге значительно повышает чувствительность костной ткани и способствует образованию кариеса. Помимо этого, регулярные повышенные и интенсивные механические усилия также могут вызвать рецессию десен.

По мнению медика, стоить пользоваться щеткой с мягкой щетиной и при чистке совершать плавные круговые движения. Также важно менять ее каждые три-четыре месяца или в случае обнаружения на ней видимых повреждений, поскольку щетинки имеют свойство изнашиваться с течением времени, после этого они перестают эффективно очищать зубы.

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