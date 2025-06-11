Стейк и немытые фрукты стали причиной менингита у россиянки

После употребления стейка и плохо вымытых фруктов у россиянки развился менингит. Причиной опасного заболевания стали листерии, часто встречающиеся в зараженных продуктах.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, первые признаки болезни проявились в виде сильной слабости, головной боли и головокружения. Девушка не отнеслась к ним серьезно, списав на низкий сахар, перепады давления или мигрень. Когда же появилась боязнь света, температура поднялась до 39,5, возникла гипоксия и рвота, она вызвала скорую.

К этим симптомам добавились проблемы со зрением и координацией движений. В больнице пациентке поставили диагноз менингит, вызванный бактерией Listeria.

Медики предположили, что заражение листериями могло произойти из-за употребления сырого мяса или овощей. Как выяснилось, девушка часто ела стейки с кровью и иногда пренебрегала мытьем фруктов.

Заражение листериями обычно происходит через инфицированные продукты: сырое мясо, непастеризованное молоко, сыры, фрукты и овощи. Бактерия способна поражать центральную нервную систему, вызывая листериоз, энцефалит и менингит.

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