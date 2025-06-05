Женщина из Техаса промыла нос водой из-под крана и умерла от поедающей мозг амебы

Жительница американского штата Техас скончалась от инфекции, вызванной амебой Неглерия Фоулера, также известной как «пожирающая мозг» амеба. Об этом стало известно из сообщения телеканала Fox 8, которое было основано на отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Инфекция была получена после того, как женщина промыла нос водопроводной водой на территории кемпинга для автодомов.

По информации от врачей, от неглерии Фоулера пострадала женщина в возрасте 71 года. Через четыре дня после инфицирования у нее появились симптомы: повышение температуры, головная боль и мышечные спазмы.

Несмотря на усилия медицинского персонала, она скончалась через восемь дней после появления первых признаков заболевания. По итогам расследования, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний, было установлено, что в спинномозговой жидкости женщины была обнаружена опасная для человека бактерия Naegleria fowleri.

Специалисты из департамента здравоохранения штата Техас обнаружили, что во время пребывания в кемпинге женщина несколько раз промывала нос некипяченой водой.

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